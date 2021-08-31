В июле иностранцы в Азербайджане резко увеличили объемы безналичных операций

В июле 2021 года иностранные граждане в Азербайджане совершили операции с помощью банковских карт на 95,1 млн манатов

В июле 2021 года иностранные граждане в Азербайджане совершили операции с помощью банковских карт на 95,1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в августовском номере "Обзор экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникации.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем операций вырос на 72,1 млн манатов или в 4,13 раза.

В январе-июле 2021 года объем аналогичных транзакций составил 288,2 млн манатов, что на 14,5 млн манатов или 4,79% меньше, чем годом ранее.