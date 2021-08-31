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В июле иностранцы в Азербайджане резко увеличили объемы безналичных операций

В июле иностранцы в Азербайджане резко увеличили объемы безналичных операций В июле 2021 года иностранные граждане в Азербайджане совершили операции с помощью банковских карт на 95,1 млн манатов
Финансы
31 августа 2021 г. 19:53
В июле иностранцы в Азербайджане резко увеличили объемы безналичных операций

В июле 2021 года иностранные граждане в Азербайджане совершили операции с помощью банковских карт на 95,1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в августовском номере "Обзор экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникации.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем операций вырос на 72,1 млн манатов или в 4,13 раза.

В январе-июле 2021 года объем аналогичных транзакций составил 288,2 млн манатов, что на 14,5 млн манатов или 4,79% меньше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Foreigners’ bank card transactions in Azerbaijan quadruple
Версия на азербайджанском языке Xaricilər iyulda Azərbaycanda apardıqları kart əməliyyatlarını 4 dəfə artırıblar

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