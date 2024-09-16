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В ходе бизнес-форума Казахстан и ФРГ подпишут соглашения на сумму свыше $6,3 млрд

В ходе бизнес-форума Казахстан и ФРГ подпишут соглашения на сумму свыше $6,3 млрд Казахстан и Германия подпишут 36 соглашений на общую сумму более 6,3 млрд долларов в рамках бизнес-форума в Астане.
Финансы
16 сентября 2024 г. 16:40
В ходе бизнес-форума Казахстан и ФРГ подпишут соглашения на сумму свыше $6,3 млрд

Казахстан и Германия подпишут 36 соглашений на общую сумму более 6,3 млрд долларов в рамках бизнес-форума в Астане.

Как передает Report со ссылкой на , сообщила в понедельник пресс-служба АО "Национальная компания "Kazakh Invest".

Они коснутся таких сфер, как машиностроение, логистика, нефтехимия, информационные технологии и т.д.

Бизнес-форум проходит в рамках официального визита канцлера Германии Олафа Шольца в Астану.

На сегодняшний день в Казахстане работают 752 предприятия с участием германской стороны. При этом более 90% инвестиций приходится на "несырьевой" сектор Казахстана, в частности, в перерабатывающую промышленность, химическую отрасль, производство стройматериалов, агропромышленный комплекс, транспорт и логистику.

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