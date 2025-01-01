В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов в долларах

Национальный банк Грузии с 1 января ужесточает политику дедолларизации и вводит новый лимит для выдачи кредитов в лари.

Национальный банк Грузии с 1 января ужесточает политику дедолларизации и вводит новый лимит для выдачи кредитов в лари.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, регялтор ведет активную работу по снижению структурных рисков, вызванных высоким уровнем финансовой долларизации.

Согласно вступающим в силу правилам, с 1 января кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 500 тыс. лари (в долларовом эквиваленте чуть выше 177 тыс.) в иностранной валюте.

Лимит кредитов в 500 тыс. в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юридических лиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, и лиц, получающих доход, необходимый для покрытия кредитов в иностранной валюте.

При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними.

В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тыс. лари, а в мае увеличил лимит до 400 тыс. лари.

По данным Нацбанка, на фоне последних мер долларизация существенно снизилась. Однако она и связанные с ней структурные риски остаются одной из основных проблем финансового сектора.