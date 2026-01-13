Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Госслужбе по имущественным вопросам выявлены несоответствия в страховых выплатах

    Финансы
    • 13 января, 2026
    • 14:05
    В Госслужбе по имущественным вопросам выявлены несоответствия в страховых выплатах

    Счетная палата провела проверку на предмет соответствия управления государственными средствами и государственным имуществом, находящимся на балансе Государственной службы по имущественным вопросам, требованиям нормативно-правовых актов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет палаты.

    В ходе проверки установлено, что Государственная служба выплатила 1 млн 316 тыс. 462,08 маната в 2015-2024 годах на страхование имущества Культурного центра за рубежом от пожара и других рисков, а сам Культурный центр выплатил нерезидентному страховщику 274 тыс. 779,27 евро за аналогичные услуги.

    В связи с этим палата направила письмо в Министерство финансов 19 ноября 2024 года.

    Исполнение данного вопроса по настоящее время не обеспечено, его отслеживание продолжается.

    Azərbaycanın xaricdəki əmlakı üçün sığorta haqqının iki dəfə ödənildiyi üzə çıxıb

