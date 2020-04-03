​В госбюджете Азербайджана образовался профицит в 2,5 млрд манатов

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В первом квартале доходы государственного бюджета Азербайджана составили 7 810,9 млн манатов, расходы - 5 254,8 млн манатов. В конечном итоге, в бюджете образовался профицит в 2 556,1 млн манатов.

Об этом сообщили Report в Министерстве финансов.

По информации, за отчетный период доход бюджета выполнен на 7 810,9 млн или на 35,9% сверх прогноза. Из них 32,5% или 2 536,3 млн манатов пришлось на поступления из ненефтяного сектора.

По линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило 2 039,9 млн манатов, что на 221,2 млн манатов или на 12,2% больше прогноза.

Из этой суммы на долю поступлений из ненефтяного сектора приходится 68,5% или 1 396,4 млн манатов, что на 244,5 млн манатов или на 21,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом квартале этого года Государственный таможенный комитет обеспечил поступление в госбюджет 991 млн манатов, что на 91 млн манатов или на 10,1% больше прогноза.

Поступления от платных услуг организаций, финансируемых из госбюджета, составили 109,3 млн манатов, прочие поступления - 39,7 млн манатов.

Трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составил 4 631 млн манатов, что больше прогноза на 1 793,5 млн манатов или в 1,6 раза.

В первом квартале этого года профицит госбюджета составил 2 556,1 млн манатов, что на 2 022,7 млн манатов больше прогнозируемого профицита в 533,4 млн манатов.

В первом квартале текущего года из Государственного нефтяного фонда в госбюджет перечислена сумма сверх прогноза (1 793,5 млн манатов), и даже с учетом вычета суммы этой суммы трансферта в госбюджете сформировался профицит в 762,6 млн манатов.

Существенный рост профицита госбюджета против прогноза был обусловлен, в первую очередь, трансфертом из ГНФАР сверх прогноза (1 793,5 млн манатов), а также перевыполнением прогноза по доходам фискальными органами (312,2 млн манатов).

Расходы госбюджета в первом квартале текущего года выполнены сверх прогноза на 0,8% или 5 254,8 млн манатов, что на 218,9 млн манатов или 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период 48% или 2 519,8 млн манатов из расходной части бюджета было направлено на финансирование социально направленных мероприятий (фонд заработной платы, пенсии и социальные пособия, лекарства и продукты), что на 19,7% млн манатов или 415,3 больше аналогичного периода прошлого года.

В первом квартале текущего года 3 919,9 млн манатов или 74,6% расходов госбюджета направлено на текущие расходы, 930,3 млн манатов или 17,7% - на капитальные расходы, 404,6 млн манатов или 7,7% - на расходы, связанные с обслуживанием госдолга и обязательств.