В Gala İnsurance произошло новое назначение

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Назначен директор вновь созданного департамента по продажам ОАО Gala İnsurance. Как сообщили Report в компании, эту должность занял Сеймур Сарханов.

Напомним, что Gala İnsurance создана на базе страховой компании Chartis-Azerbaijan, функционирующей с 1999 года. Уставный капитал компании равен 6 786 500 манатов. Эта сумма сложилась на основе 350 тыс. акций с номинальной стоимостью 19,39 манатов. Владельцем 100%-го пакета акций компании является ОАО AzRe Reinsurance.