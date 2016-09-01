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    В Gala İnsurance произошло новое назначение

    Назначен директор вновь созданного департамента

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Назначен директор вновь созданного департамента по продажам ОАО Gala İnsurance. Как сообщили Report в компании, эту должность занял Сеймур Сарханов.

    Напомним, что Gala İnsurance создана на базе страховой компании Chartis-Azerbaijan, функционирующей с 1999 года. Уставный капитал компании равен 6 786 500 манатов. Эта сумма сложилась на основе 350 тыс. акций с номинальной стоимостью 19,39 манатов. Владельцем 100%-го пакета акций компании является ОАО AzRe Reinsurance.

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