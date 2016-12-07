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    В Gala Hayat Insurance произошло кадровое изменение

    Сменился временно исполняющий обязанности главного бухгалтера

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Временно исполняющая обязанности главного бухгалтера ОАО Gala Hayat Insurance Камаля Алиева покинула пост. 

    Об этом сообщили Report в компании.

    По информации, сейчас исполнение обязанностей главного бухгалтера Gala Hayat Insurance временно возложено на Ладу Амирову.

    Напомним, что Gala Hayat Insurance создан в 2008 году. Уставный капитал составляет 10,01 млн. манатов. Акционерами компании являются ОАО AzRe Reinsurance (88,57%) и Низами Мамед оглу Махмудов (11,43%). 

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