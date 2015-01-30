В феврале в Азербайджане будет запущен портал электронной ипотеки

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ 2 февраля в Азербайджане будет запущен портал электронной ипотеки, являющийся продолжением системы "Электронная ипотека" (СЭИ). Об этом Report сообщили в пресс-службе Ипотечного фонда Азербайджана (ИФА).

По информации, каждый желающий получить ипотечный кредит сможет в режиме реального времени (онлайн) на веб-странице (www.e-ipoteka.az) портала электронной ипотеки подать заявку на получение кредита. Для этого сначала надо пройти регистрацию на сайте и ввести всю необходимую информацию о себе. В то же время, каждый желающий получить ипотечный кредит должен внимательно изучить условия предоставления ипотечных кредитов уполномоченными кредитными организациями и только после этого подтвердить заявку.

Официальные представители организации считают, что данная система не только создаст широкие возможности для заинтересованных лиц, но и обеспечит удобство для населения, исключит лишние затраты времени, повысит прозрачность в сфере ипотечного кредитования, усилит механизм контроля фонда.