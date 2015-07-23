​В этом году страхование сельскохозяйственной продукции сократилось почти в 2 раза

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ За первое полугодие текущего года сборы по добровольному страхованию автомобилей сократились на 9%, выплаты - на 8%. Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), наибольший рост за первое полугодие 2015 года наблюдается по страхованию кредитов.

По информации, страховые взносы по данному виду страхования выросли в 28,9 раз и составили 436,9 тыс. манатов. Кроме того, сборы по страхованию водного транспорта выросли в 6,8 раз и составили 2 млн. манатов, страхованию сельскохозяйственных животных - в 6,6 раз, составив 1,2 млн. манатов.

Сборы по накопительному страхованию жизни выросли на 27,7% до 37,1 млн. манатов, страхованию на случай неизлечимой болезни - на 90,5% до 162,2 тыс. манатов, индивидуальному страхованию аварий и болезней - на 6,1% до 5,3 млн. манатов, страхованию путешествий - 6,7% до 971,9 тыс. манатов, добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств сократились на 46,1%, составив 742 тыс. манатов.

Кроме того, за указанный период сборы по страхованию от несчастных случаев на производстве выросли на 11,2% до 21 млн. манатов, обязательному страхованию недвижимости - в 2,1 раза до 18,2 млн. манатов, обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимости - 6% до 235,6 тыс. манатов, обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств - 19,8% до 36,1 млн. манатов.

За первое полугодие наибольшее сокращение наблюдалось по виду страхования урожая сельскохозяйственных культур. Сборы по данному виду страхования сократились на 40% и составили 204,2 тыс. манатов. Кроме того, сборы по страхованию грузов сократились на 15,2% до 6,1 млн. манатов, обязательному страхованию профессиональной ответственности аудиторов - на 14,3% и составили 4139 манатов.

Сборы по страхованию жизни на случай смерти сократились на 5,2% до 7,6 млн. манатов, медицинскому страхованию - 1,6% до 42 млн. манатов, страхованию недвижимости от пожара и других рисков - 2% до 16,6 млн. манатов, добровольному страхованию автомобилей - 8,9% до 15,7 млн. манатов, индивидуальному страхованию пассажиров на случай аварий - на 2,5% до 81,6 тыс. манатов.

За январь-июнь 2015 года наиболее серьезный рост в выплатах наблюдался по виду страхования кредитов. Выплаты по данному виду страхования выросли в 34,8 раза и составили 95,8 тыс. манатов. Кроме того, выплаты по накопительному страхованию жизни выросли в 14,3 раза до 27,7 млн. манатов, страхованию жизни на случай смерти - в 4,3 до 1,8 млн. манатов.

Выплаты по медицинскому страхованию выросли на 5,8% до 23,3 млн. манатов, страхования по потере трудоспособности в результате несчастного случая на производстве - 0,7% до 1,1 млн. манатов, обязательному страхованию автомобилей - 16% до 15,4 млн. манатов.

За первое полугодие текущего года наибольшее сокращение страховых выплат зафиксировано по страхованию на случай неизлечимой болезни. Выплаты по данному виду страхования сократились на 100%. Кроме того, выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств сократились на 80,9% до 2 тыс. манатов, добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств - 70,2% до 97,2 тыс. манатов.

Выплаты по индивидуальному страхованию аварий и болезней сократились на 2,8% до 584 тыс. манатов, страхованию путешествий - 8,4% до 96,7 тыс. манатов, страхованию имущества от пожара и других рисков - 33,4% до 3,9 млн. манатов, страхованию КАСКО - 8% до 12,2 млн. манатов, обязательному страхованию недвижимости - 54,7% до 455,5 тыс. манатов.