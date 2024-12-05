В ЕАБР надеются на вхождение Азербайджана в акционеры банка

Евразийский банк развития (ЕАБР) надеется на расширение числа акционеров банка, одним из которых может стать Азербайджан.

Евразийский банк развития (ЕАБР) надеется на расширение числа акционеров банка, одним из которых может стать Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на пресс-конференции в четверг.

Подгузов отметил необходимость естественного роста ЕАБР через привлечение новых участников.

"Мы хотим активизировать нашу деятельность по привлечению новых участников в банк. Как банк, который оперирует в Евразийском регионе, мы видим, что в первую очередь кандидатами могут стать страны-соседи в Евразийском регионе. Очевидно, что такие страны, как Туркменистан, Монголия или Азербайджан могли бы стать естественными партнерами банка. И страны Ближнего Востока вполне заинтересованы в инвестициях в Центральноазиатский регион", - отметил он.

Подгузов выразил уверенность в том, что в 2025 году уже можно будет объявить новых кандидатов.

"Каких-то конкретных результатов переговорного процесса я пока сейчас доложить не готов, потому что это всегда такая весьма тихая работа. Но я уверен, что в 2025 году мы сумеем более осознанно сказать о новых странах-кандидатах, которые будут проходить в банк, и мы будем расширять нашу деятельность географическую", - заключил он.

ЕАБР - международный банк развития с уставным капиталом 7 млрд долларов США. Акционерами банка являются 6 стран. Процедуру присоединения к банку завершает Узбекистан.