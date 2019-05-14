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В двух инвестиционных компаниях Азербайджана произведены новые назначения

​В двух инвестиционных компаниях Азербайджана новые назначения

Заместители директора инвестиционной компании PSG Capital Джафар Ибрагимли и Нариман Ягубов покинули свои посты.

Как сообщает Report, Джафар Ибрагимли назначен заместителем директора ООО "Государственное производственно-перерабатывающее объединение "Азераграр", Нариман Ягубов стал директором департамента управления портфелем ОАО "Инвестиционная компания BTB Capital".

В PSG Capital назначен новый директор. Это начальник отдела бюджета дочерней компании Gilan Holding- ООО United Enterprices Azerbaijan Фахри Саттаров.

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