В двух инвестиционных компаниях Азербайджана произведены новые назначения

Заместители директора инвестиционной компании PSG Capital Джафар Ибрагимли и Нариман Ягубов покинули свои посты.
Как сообщает Report, Джафар Ибрагимли назначен заместителем директора ООО "Государственное производственно-перерабатывающее объединение "Азераграр", Нариман Ягубов стал директором департамента управления портфелем ОАО "Инвестиционная компания BTB Capital".
В PSG Capital назначен новый директор. Это начальник отдела бюджета дочерней компании Gilan Holding- ООО United Enterprices Azerbaijan Фахри Саттаров.
Namiq HüseynovАвтор новости