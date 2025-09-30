Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В Domino Ventures назвали ключевые условия для роста инвестиций в Центральной Евразии

    Финансы
    • 30 сентября, 2025
    • 15:00
    В Domino Ventures назвали ключевые условия для роста инвестиций в Центральной Евразии

    Для привлечения капитала в регион Центральной Евразии необходимо усиление роли государства и рост LP (limited partners, ограниченных партнеров).

    Как сообщает Report, об этом заявил управляющий партнер Domino Ventures Ягиз Карадениз в ходе панельной дискуссии "Расширение за пределы Центральной Евразии" в рамках Пятого инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

    По его словам, компания инвестирует уже восемь лет, а два с половиной года назад начала вкладывать в Центральную Азию.

    "Мы присутствуем в регионе Центральной Евразии уже семь лет, и нам нравится здесь работать. Есть две ключевые перспективы, которые важны для привлечения капитала в регион. Первая - это роль государства. Наши глобальные партнеры и инвесторы активно интересуются Центральной Азией. И это не только международные фонды, но и ЕБРР, а также другие финансовые институты. Первое, что они спрашивают, - это наличие качественного пайплайна стартапов: насколько это сильные проекты, имеют ли они глобальное видение и потенциал масштабирования", - сказал Карабениз.

    Он отметил, что вторая – это наличие LP, в том числе государственных.

    "Обычно, когда фонды заходят в новые или развивающиеся рынки, они сначала смотрят на пайплайн и качество стартапов, а затем на стратегическую перспективу - глобальную и региональную. Именно это формирует их долгосрочное видение после инвестиций. Чтобы привлечь больше глобальных венчурных фондов, необходимо развивать стартапы с глобальными амбициями и выручкой, достаточной для создания штаб-квартир мирового уровня. Но не менее важны и местные таланты".

    Он добавил, что при оценке проектов в первую очередь внимание обращается на население и уровень кадрового потенциала.

    "Архитектура местного таланта играет ключевую роль: мы видим здесь значительный потенциал и демонстрируем его нашим международным партнерам", - добавил Карадениз.

    инвестиции венчурное финансирование стартапы кадры человеческий капитал Domino Ventures INMerge 2025

    Последние новости

    15:10

    Министр: В Азербайджане ведутся работы по подготовке кадров для перехода к зеленой экономике

    COP29
    15:08

    Арабские и мусульманские страны распространили совместное заявление в поддержку плана Трампа

    Другие страны
    15:06

    Президент COP29: Борьба с выбросами углекислого газа требует совместных реформ

    Экология
    15:02

    Лавров: Ракеты Tomahawk не изменят для Украины ситуацию на фронте

    В регионе
    15:00

    В Domino Ventures назвали ключевые условия для роста инвестиций в Центральной Евразии

    Финансы
    14:59
    Фото

    Началась осенняя сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР 2025 года

    Внутренняя политика
    14:56

    Катар и Египет передали ХАМАС мирный план Трампа по Газе

    Другие страны
    14:53

    Президент Италии посетит Азербайджан с двухдневным визитом

    Внешняя политика
    14:44

    Номинальный эффективный курс азербайджанского маната в августе вырос

    Финансы
    Лента новостей