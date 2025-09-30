В Domino Ventures назвали ключевые условия для роста инвестиций в Центральной Евразии

Для привлечения капитала в регион Центральной Евразии необходимо усиление роли государства и рост LP (limited partners, ограниченных партнеров).

Как сообщает Report, об этом заявил управляющий партнер Domino Ventures Ягиз Карадениз в ходе панельной дискуссии "Расширение за пределы Центральной Евразии" в рамках Пятого инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

По его словам, компания инвестирует уже восемь лет, а два с половиной года назад начала вкладывать в Центральную Азию.

"Мы присутствуем в регионе Центральной Евразии уже семь лет, и нам нравится здесь работать. Есть две ключевые перспективы, которые важны для привлечения капитала в регион. Первая - это роль государства. Наши глобальные партнеры и инвесторы активно интересуются Центральной Азией. И это не только международные фонды, но и ЕБРР, а также другие финансовые институты. Первое, что они спрашивают, - это наличие качественного пайплайна стартапов: насколько это сильные проекты, имеют ли они глобальное видение и потенциал масштабирования", - сказал Карабениз.

Он отметил, что вторая – это наличие LP, в том числе государственных.

"Обычно, когда фонды заходят в новые или развивающиеся рынки, они сначала смотрят на пайплайн и качество стартапов, а затем на стратегическую перспективу - глобальную и региональную. Именно это формирует их долгосрочное видение после инвестиций. Чтобы привлечь больше глобальных венчурных фондов, необходимо развивать стартапы с глобальными амбициями и выручкой, достаточной для создания штаб-квартир мирового уровня. Но не менее важны и местные таланты".

Он добавил, что при оценке проектов в первую очередь внимание обращается на население и уровень кадрового потенциала.

"Архитектура местного таланта играет ключевую роль: мы видим здесь значительный потенциал и демонстрируем его нашим международным партнерам", - добавил Карадениз.