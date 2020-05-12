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В четырех банках Азербайджана остались деньги 215 тыс. вкладчиков

​В четырех банках Азербайджана остались деньги 215 тыс. вкладчиков

© Report

В ОАО AGBank, Amrah Bank, Atabank и NBC Bank, лицензии которых отозваны Центробанком Азербайджана (ЦБА), общая сумма вкладов населения составляет 686 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление ЦБА, данные средства принадлежат 215 тыс. вкладчикам.

Отмечается, что более 99% вкладов застрахованы и будут полностью компенсированы.

В первую очередь ликвидатор выполнит обязательства по возврату застрахованных вкладов. Средства, поступающие от реализации активов и продажи имущества, будут направлены на исполнение других обязательств указанных банков (обязательств перед субъектами бизнеса, а также физическими лицами, не охваченными схемой страхования вкладов) в установленном законодательством порядке.

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