В Центральном банке обсудили улучшение инвестиционного климата

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили пути улучшения внутреннего инвестиционного климата.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦБА в социальной сети "Х".
"Председатель Центрального банка Талех Кязымов провел встречу с руководителями аудиторских компаний. На встрече обсуждались меры, принимаемые ЦБА для развития финансовых рынков, дальнейшего оздоровления внутреннего инвестиционного климата в стране", - говорится в сообщении.
Mr Taleh Kazimov, Governor of the Central Bank met audit company managers on September 8. Central Bank’s efforts on the development of financial markets, further remediation of the internal investment environment were discussed during the meeting.#CBARpic.twitter.com/1F137UOGe9