В Центральном банке обсудили улучшение инвестиционного климата

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили пути улучшения внутреннего инвестиционного климата.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦБА в социальной сети "Х".

"Председатель Центрального банка Талех Кязымов провел встречу с руководителями аудиторских компаний. На встрече обсуждались меры, принимаемые ЦБА для развития финансовых рынков, дальнейшего оздоровления внутреннего инвестиционного климата в стране", - говорится в сообщении.