В ЦБА произведены новые назначения на руководящие должности

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) произошли новые назначения на должности главного директора и советника председателя.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) произведены новые назначения на должности генерального директора и советника председателя.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Генеральным директором ЦБА назначен Фуад Исаев, а советником председателя - Ульвин Алиев.

Таким образом, число генеральных директоров Центробанка увеличилось до 6, советников председателя - до 4.

Фуад Исаев начал свою трудовую деятельность в ЦБА в 2005 году. До нового назначения он занимал должность директора Департамента надзора за деятельностью кредитных организаций.

Ульвин Алиев начал карьеру в 2009 году в сфере туризма. С 2022 года работает в ЦБА, до последнего назначения Алиев являлся директором Департамента офиса администрации председателя.