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В ЦБА обсудили расширение деятельности НКО в Азербайджане

В ЦБА обсудили расширение деятельности НКО в Азербайджане В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждено расширение деятельности в стране небанковских кредитных организаций (НКО).
Финансы
25 июня 2023 г. 10:43
В ЦБА обсудили расширение деятельности НКО в Азербайджане

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждено расширение деятельности в стране небанковских кредитных организаций (НКО).

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в Twitter.

По его словам, данная тема была обсуждена на встрече с руководством Общественного объединения "Азербайджанская микрофинансовая ассоциация" и организаций-членов объединения.

"На встрече обсудили вопросы развития финансового сектора в Азербайджане, в том числе расширение деятельности НКО, увеличение доступа предпринимателей к финансам в регионах", - написал Т.Кязымов.

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Версия на английском языке ФотоCentral Bank discusses expansion of activities of non-bank credit organizations in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan BOKT-larının fəaliyyətinin genişləndirilməsi müzakirə olunub

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