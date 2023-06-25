В ЦБА обсудили расширение деятельности НКО в Азербайджане

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждено расширение деятельности в стране небанковских кредитных организаций (НКО).

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждено расширение деятельности в стране небанковских кредитных организаций (НКО).

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в Twitter.

По его словам, данная тема была обсуждена на встрече с руководством Общественного объединения "Азербайджанская микрофинансовая ассоциация" и организаций-членов объединения.

"На встрече обсудили вопросы развития финансового сектора в Азербайджане, в том числе расширение деятельности НКО, увеличение доступа предпринимателей к финансам в регионах", - написал Т.Кязымов.