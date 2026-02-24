Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В ЦБА обсудили повышение доступности финансовых услуг для предпринимателей

    Финансы
    • 24 февраля, 2026
    • 16:45
    В ЦБА обсудили повышение доступности финансовых услуг для предпринимателей

    В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили повышение доступности финансовых услуг для субъектов предпринимательства.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, председатель ЦБА Талех Казымов встретился с представителями Общественного объединения "Ассоциация розничных импортеров одежды Азербайджана".

    На встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки ассоциации, касающиеся финансовых услуг, банковских операций и платежных механизмов. Также представлена информация об инициативах Центрального банка, направленных на расширение доступа субъектов предпринимательства к финансовым услугам и повышение эффективности безналичных расчетов.

