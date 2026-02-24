В ЦБА обсудили повышение доступности финансовых услуг для предпринимателей

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили повышение доступности финансовых услуг для субъектов предпринимательства.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, председатель ЦБА Талех Казымов встретился с представителями Общественного объединения "Ассоциация розничных импортеров одежды Азербайджана".

На встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки ассоциации, касающиеся финансовых услуг, банковских операций и платежных механизмов. Также представлена информация об инициативах Центрального банка, направленных на расширение доступа субъектов предпринимательства к финансовым услугам и повышение эффективности безналичных расчетов.