В ЦБА обсудили повышение доступности финансовых услуг для предпринимателей
Финансы
- 24 февраля, 2026
- 16:45
В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили повышение доступности финансовых услуг для субъектов предпринимательства.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, председатель ЦБА Талех Казымов встретился с представителями Общественного объединения "Ассоциация розничных импортеров одежды Азербайджана".
На встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки ассоциации, касающиеся финансовых услуг, банковских операций и платежных механизмов. Также представлена информация об инициативах Центрального банка, направленных на расширение доступа субъектов предпринимательства к финансовым услугам и повышение эффективности безналичных расчетов.
