В ЦБА обнародовали объемы денежных переводов из Азербайджана в I полугодии

В первой половине этого года в Азербайджан из-за рубежа было переведено $533,9 млн, а из Азербайджана за рубеж - $238,1 млн.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в ЦБА заявил директор департамента статистики учреждения Самир Насиров.

Он отметил, что за отчетный период наибольшие денежные переводы в Азербайджан поступили из России ($214 млн), Турции ($87,8 млн), США ($52,1 млн), Великобритании ($18,8 млн) и ОАЭ ($18,5 млн).

Кроме того, по его словам, по объему денежных переводов из страны за рубеж за полгода в первую пятерку вошли Турция ($68 млн), США ($40 млн), Россия ($22,1 млн), Грузия ($13,8 млн) и Великобритания ($12,3 млн).