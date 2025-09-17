Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В ЦБА обнародовали объемы денежных переводов из Азербайджана в I полугодии

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 11:41
    В ЦБА обнародовали объемы денежных переводов из Азербайджана в I полугодии

    В первой половине этого года в Азербайджан из-за рубежа было переведено $533,9 млн, а из Азербайджана за рубеж - $238,1 млн.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в ЦБА заявил директор департамента статистики учреждения Самир Насиров.

    Он отметил, что за отчетный период наибольшие денежные переводы в Азербайджан поступили из России ($214 млн), Турции ($87,8 млн), США ($52,1 млн), Великобритании ($18,8 млн) и ОАЭ ($18,5 млн).

    Кроме того, по его словам, по объему денежных переводов из страны за рубеж за полгода в первую пятерку вошли Турция ($68 млн), США ($40 млн), Россия ($22,1 млн), Грузия ($13,8 млн) и Великобритания ($12,3 млн).

    AMB I yarımildə ölkəyə və ölkədən pul köçürmələrinin məbləğini açıqlayıb

