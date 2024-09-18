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В ЦБА назвали стабильным внешний фон инфляции в стране

В ЦБА назвали стабильным внешний фон инфляции в стране В Центробанке Азербайджана назвали стабильным внешний фон инфляции в стране.
Финансы
18 сентября 2024 г. 11:20
В ЦБА назвали стабильным внешний фон инфляции в стране

В Центробанке Азербайджана назвали стабильным внешний фон инфляции в стране.

Как сообщили Report в ЦБА, за август годовая инфляция находилась в пределах целевого диапазона (4±2%).

Так, в августе 2024 года 12-месячная инфляция составила 3,5%, в том числе инфляция продовольственных товаров - 3%, непродовольственных товаров - 1,8%, услуг - 5,6%. Годовая базовая инфляция составила 2,4%.

Рост номинального эффективного курса маната за этот период (2,8% за 8 месяцев 2024 года) внес дополнительный вклад в снижение импортной инфляции, добавили в ЦБА.

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Версия на английском языке Inflation in Azerbaijan remains within target range, says Central Bank
Версия на азербайджанском языке AMB: İnflyasiyanın xarici fonu ümumilikdə sabitdir

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