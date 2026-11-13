Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан не присоединился к трем инициативам на саммите ЕПС

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 12:52
    Азербайджан не присоединился к трем инициативам на саммите ЕПС

    Азербайджан не присоединился к трем документам, выдвинутым по инициативе отдельных стран на девятом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине, поскольку они создают дополнительные юридические и политические обязательства.

    Как сообщили Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

    По его словам, речь идет о Декларации об основных принципах европейской безопасности, Заявлении по вопросам миграции и Заявлении Европейской коалиции по борьбе с наркотиками. Все три документа были выдвинуты по инициативе ряда стран и приняты по итогам саммита ЕПС.

    Гаджизаде отметил, что ЕПС было сформировано как неформальная диалоговая площадка, направленная на укрепление взаимного доверия и сотрудничества между государствами.

    "Цель участия нашей страны в ЕПС заключается в обмене мнениями по вопросам, представляющим общий интерес, обсуждении подходов к совместным вызовам и расширении возможностей сотрудничества с государствами-участниками", - заявил представитель МИД.

    "Азербайджанская сторона не присоединилась к указанным документам, создающим дополнительные обязательства юридического и политического характера", - подчеркнул он.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
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