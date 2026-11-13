Азербайджан не присоединился к трем инициативам на саммите ЕПС

Азербайджан не присоединился к трем документам, выдвинутым по инициативе отдельных стран на девятом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине, поскольку они создают дополнительные юридические и политические обязательства.

Как сообщили Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, речь идет о Декларации об основных принципах европейской безопасности, Заявлении по вопросам миграции и Заявлении Европейской коалиции по борьбе с наркотиками. Все три документа были выдвинуты по инициативе ряда стран и приняты по итогам саммита ЕПС.

Гаджизаде отметил, что ЕПС было сформировано как неформальная диалоговая площадка, направленная на укрепление взаимного доверия и сотрудничества между государствами.

"Цель участия нашей страны в ЕПС заключается в обмене мнениями по вопросам, представляющим общий интерес, обсуждении подходов к совместным вызовам и расширении возможностей сотрудничества с государствами-участниками", - заявил представитель МИД.

"Азербайджанская сторона не присоединилась к указанным документам, создающим дополнительные обязательства юридического и политического характера", - подчеркнул он.