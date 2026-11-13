В Азербайджане к 2030 году планируют полностью решить инфраструктурные проблемы школ

В Азербайджане планируют полностью решить инфраструктурные проблемы в системе общего образования к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде на совместном заседании профильных комитетов Милли Меджлиса по законопроекту о госбюджете на 2027 год.

По его словам, строительство школ и развитие их инфраструктуры входят в число вопросов, наиболее активно обсуждаемых в парламенте с государственными структурами.

"В последние годы в результате реализации программ, находящихся под непосредственным вниманием и заботой президента, было построено или капитально отремонтировано более 3 600 школ. Благодаря проведенной работе улучшились условия обучения и образования свыше 1,3 млн учащихся", - сказал замминистра.

Керимзаде отметил, что число школ с непригодной инфраструктурой сократилось с 900 до 400.

"У нас есть план, согласно которому к 2030 году в системе общего образования, вероятно, уже не останется инфраструктурных проблем", - добавил он.

Замминистра также сообщил, что в 2026-2027 учебном году строительно-монтажные работы будут проводиться в 53 образовательных учреждениях. В рамках этой программы 11 учреждений уже введены в эксплуатацию.