Названо время матчей XIII тура Премьер-лиги Азербайджана
Футбол
- 13 ноября, 2026
- 12:49
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Определено расписание XIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Об этом Report сообщили в Профессиональной футбольной лиге.
27 ноября
14:30. "Имишли" - "Шафа" (Евлахский городской стадион)
19:00. "Нефтчи" - "Зиря" (Palms Sports Arena)
28 ноября
16:30. "Туран Товуз" - "Кяпаз" (Товузский городской стадион)
19:00. "Сабах" – "Араз-Нахчыван" (Sabah Arena)
29 ноября
14:30. "Шамахы" – "Габала" (Шамахинский городской стадион)
17:00. "Карабах" – "Сумгайыт" (Azersun Arena)
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