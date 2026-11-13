Названо время матчей XIII тура Премьер-лиги Азербайджана

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Определено расписание XIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Об этом Report сообщили в Профессиональной футбольной лиге.

27 ноября

14:30. "Имишли" - "Шафа" (Евлахский городской стадион)

19:00. "Нефтчи" - "Зиря" (Palms Sports Arena)

28 ноября

16:30. "Туран Товуз" - "Кяпаз" (Товузский городской стадион)

19:00. "Сабах" – "Араз-Нахчыван" (Sabah Arena)

29 ноября

14:30. "Шамахы" – "Габала" (Шамахинский городской стадион)

17:00. "Карабах" – "Сумгайыт" (Azersun Arena)