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    Названо время матчей XIII тура Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 13 ноября, 2026
    • 12:49
    Названо время матчей XIII тура Премьер-лиги Азербайджана

    Определено расписание XIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Об этом Report сообщили в Профессиональной футбольной лиге.

    27 ноября

    14:30. "Имишли" - "Шафа" (Евлахский городской стадион)

    19:00. "Нефтчи" - "Зиря" (Palms Sports Arena)

    28 ноября

    16:30. "Туран Товуз" - "Кяпаз" (Товузский городской стадион)

    19:00. "Сабах" – "Араз-Нахчыван" (Sabah Arena)

    29 ноября

    14:30. "Шамахы" – "Габала" (Шамахинский городской стадион)

    17:00. "Карабах" – "Сумгайыт" (Azersun Arena)

    Премьер-лига Азербайджана Профессиональная футбольная лига Азербайджана (ПФЛ)
    Azərbaycan Premyer Liqasında XIII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb
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