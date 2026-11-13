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    Azərbaycan Premyer Liqasında XIII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb

    Futbol
    • 13 noyabr, 2026
    • 12:35
    Azərbaycan Premyer Liqasında XIII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb

    Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XIII turun oyun cədvəli müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.

    "Neftçi" - "Zirə" oyunu noyabrın 27-də, "Turan Tovuz" - "Kəpəz" matçı noyabrın 28-də keçiriləcək.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XIII tur

    27 noyabr (cümə)

    14:30. "İmişli" – "Şəfa"

    Yevlax şəhər stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Zirə"

    "Palms Sports Arena"

    28 noyabr (şənbə)

    16:30. "Turan Tovuz" – "Kəpəz"

    Tovuz şəhər stadionu

    19:00. "Sabah" – "Araz-Naxçıvan"

    "Sabah Arena"

    29 noyabr (bazar)

    14:30. "Şamaxı" – "Qəbələ"

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:00. "Qarabağ" – "Sumqayıt"

    "Azersun Arena"

    Azərbaycan Premyer Liqası Turan Tovuz FK Kəpəz FK Neftçi FK
    Названо время матчей XIII тура Премьер-лиги Азербайджана
    44 filmi
    44 filmi

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