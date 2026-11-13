Azərbaycan Premyer Liqasında XIII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb
Futbol
- 13 noyabr, 2026
- 12:35
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Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XIII turun oyun cədvəli müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.
"Neftçi" - "Zirə" oyunu noyabrın 27-də, "Turan Tovuz" - "Kəpəz" matçı noyabrın 28-də keçiriləcək.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XIII tur
27 noyabr (cümə)
14:30. "İmişli" – "Şəfa"
Yevlax şəhər stadionu
19:00. "Neftçi" – "Zirə"
"Palms Sports Arena"
28 noyabr (şənbə)
16:30. "Turan Tovuz" – "Kəpəz"
Tovuz şəhər stadionu
19:00. "Sabah" – "Araz-Naxçıvan"
"Sabah Arena"
29 noyabr (bazar)
14:30. "Şamaxı" – "Qəbələ"
Şamaxı şəhər stadionu
17:00. "Qarabağ" – "Sumqayıt"
"Azersun Arena"
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