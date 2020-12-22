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В бюджете ГНФАР ожидается дефицит в 4,2 млрд манатов

В бюджете ГНФАР ожидается дефицит в 4,2 млрд манатов В 2021 году доходы бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) ожидаются в размере 8 001,2 млн манатов
Финансы
22 декабря 2020 г. 12:15
В бюджете ГНФАР ожидается дефицит в 4,2 млрд манатов

В 2021 году доходы бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) ожидаются в размере 8 001,2 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект бюджета на будущий год.

Согласно документу, это на 168,4 миллиона манатов или на 2,1% больше, чем в 2020 году.

В следующем году расходы бюджета ГНФАР составят 12 220,5 млн манатов ( в том числе 12,2 млрд манатов - трансферт в госбюджет). Это на 189,5 млн манатов или на 1,5% меньше, чем в этом году.

В результате в бюджете фонда возникнет дефицит в 4 219,3 миллиона манатов, что на 7,8% меньше в годовом сравнении.

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