В бюджете Азербайджана возник дефицит в 539 млн манатов

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август 2017 года в государственный бюджет Азербайджана поступило 10 788,8 млн манатов, израсходовано - 11 327,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, доходы бюджета выросли на 30,3%, расходы - 21,2%. Бюджет исполнен с дефицитом в 538,7 млн манатов или до 1,2% ВВП.

Напомним, что за январь-июль доходы госбюджета выросли на 34,3% и составили 9410,1 млн манатов, расходы - на 19,2%, до 9765,6 млн манатов. Дефицит исполнения бюджета составил 355,5 млн манатов или 0,9% ВВП.