    В бюджет Азербайджана в этом году поступило 79,5 млн манатов от приватизации госимущества

    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 19:33
    За январь-июнь текущего года в бюджет Азербайджана поступило 79,5 млн манатов от приватизации государственного имущества, что превышает прогнозные показатели на 45,5%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом анализе исполнения государственного бюджета, представленном Счетной палатой.

    По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, доходы от приватизации выросли на 4,4 млн манатов или на 5,9%.

    Согласно отчету, наибольшая доля доходов - 55,6 млн манатов - пришлась на продажу земельных участков.

    В целом, за отчетный период от приватизации малых государственных предприятий и объектов было получено 18,9 млн манатов, от продажи имущества и акций через инвестиционные конкурсы - 4,8 млн манатов, а от продажи акций предприятий, преобразованных в акционерные общества, на аукционах - 0,2 млн манатов.

    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərin bölgüsü açıqlanıb

