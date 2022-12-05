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В Британии выпустили последнюю монету в 50 пенсов с портретом Елизаветы II

В Британии выпустили последнюю монету в 50 пенсов с портретом Елизаветы II Королевский монетный двор Великобритании выпустил последнюю монету номиналом 50 пенсов с портретом покойной королевы Елизаветы II.
Финансы
5 декабря 2022 г. 11:59
В Британии выпустили последнюю монету в 50 пенсов с портретом Елизаветы II

Королевский монетный двор Великобритании выпустил последнюю монету номиналом 50 пенсов с портретом покойной королевы Елизаветы II.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Речь идет о памятной монете с изображением поезда "Хогвартс-экспресс" из коллекции, посвященной 25-летию выхода книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" (1997) - первой в серии о мальчике-волшебнике. Ранее была отчеканена монета с портретами королевы и самого Гарри. На двух оставшихся выпусках этой серии разместят изображение нового короля Карла III.

"Эта коллекция будет служить напоминанием о захватывающем переходе от самого долгого правления в истории Британии к первому появлению на монетах Его Величества [Карла III]" , - подчеркнула директор по работе с коллекционерами монетного двора Ребекка Морган.

По ее словам, смена профилей в этой серии повлияла на повышенный интерес нумизматов.

В роли дизайнера всех монет серии выступает художник Джим Кей.

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Версия на английском языке Royal Mint launches its final collectable 50p coins featuring Queen Elizabeth II's portrait

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