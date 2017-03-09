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    В ближайшем будущем станет возможным привлечение азербайджанских компаний к IPO

    Вугар Намазов: Сейчас ведутся предварительные переговоры по проведению IPO компаниями© Report.az

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В ближайшем будущем станет возможным привлечение действующих в Азербайджане компаний к IPO.

    Как сообщает Report, об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Вугар Намазов.

    По его словам, компании должны быть готовы к IPO: "Компании сами должны быть готовы к этому. Принудительное привлечение их к проведению IPO означает нарушение принципов рынка. Сейчас ведутся предварительные переговоры по проведению IPO компаниями".

    В. Намазов также выразил отношение к предложению Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по выпуску манатных облигаций: "Некоторые работы в этом направлении проделаны. Решение должно быть принято противоположной стороной. Наша миссия заключается в успешной реализации этого. Думаю, что мы способны справиться с этим. Мы завершили технические, правовые и организационные вопросы".

    Он отметил, что в БФБ проводятся операции по купле-продаже акций около 950 акционерных обществ: "В действительности, если рассматривать через призму рынка, интерес к облигациям постоянно растет. Вы помните, насколько успешным был выпуск облигаций SOCAR".

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