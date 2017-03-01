В Bashak Inam Sigorta будет создана ликвидационная комиссия

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 4 апреля состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Bashak Inam Sigorta.

Как сообщает Report, собрание состоится в 11:00 в головном офисе компании по адресу г. Баку, Ясамальский район, пр. Гусейна Джавида 79.

В повестку дня собрания включено обсуждение итогов деятельности за 2016 год, утверждение отчетов ревизионной комиссии и независимой аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, а также вопросы добровольной ликвидации компании, создания ликвидационной комиссии в связи с этим и др.

Напомним, что компания Bashak Inam Sigorta создана в 1996 году. Уставный капитал компании равен 7 млн манатов. Акционерами являются находящийся сейчас в процессе ликвидации Zaminbank (24,24%), Turanbank (7,14%), Azer-Turk Bank (5%), турецкая компания с французским капиталом Groupama Sigorta (14%), ЗАО Aqrarkredit (0,34%), Сабина Акиф гызы Гусейнова (15,83%), председатель Совета директоров Акиф Акбер оглу Керимов (15,21%), председатель правления Орхан Гара оглу Гасанов (10,14%), 14 физических лиц (8,09%).

Незадолго до этого ОАО Bashak Inam Sigorta направило в Палату надзора за финансовыми рынками обращение в связи с намерением покинуть рынок. Страховая компания получила от Палаты разрешение на закрытие.