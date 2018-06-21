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    В Банк Республика растет интерес корпоративных клиентов к аккредитивам и гарантиям

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/  Банк Республика предлагает аккредитивы и гарантии на выгодных условиях

    - Аккредитивы и гарантии от Банк Республика

    - Минимизируйте потенциальные риски и возможные издержки с Банк Республика.

    В современных экономических условиях снижение коммерческих рисков и повышение надежности расчетов становятся, как никогда, актуальны для корпоративных клиентов. Рост интереса компаний к этому продукту и стабильная динамика увеличения объемов операций свидетельствуют об устойчивой тенденции перехода к современным формам расчетов.

    Портфель по документарным операциям в Банк Республика в 1-м квартале 2018 года увеличился в 2 раза, а количество операций выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

    Банк Республика имеет богатый опыт в сфере обслуживания внешнеэкономических контрактов своих Клиентов. Являясь одним из основных устоявшихся престижных банков в Азербайджане, Банк Республика в партнерстве с другими известными иностранными банками-партнерами предлагает своим клиентам сотрудничество в области документарных операций в следующих областях:

    • все виды банковских гарантий

    • документарные аккредитивы

    • резервные (stand-by) аккредитивы

    • документарные инкассо

    Преимущества международного торгового финансирования в Банк Республике:

    • возможность использования подтверждения первоклассных зарубежных банков, являющихся партнерами Банк Республики;

    • стоимость торгового финансирования в среднем гораздо ниже стоимости традиционного кредитования;

    • возможность неоднократного получения гарантий в рамках рамочного соглашения о выдаче банковских гарантий;

    • индивидуальный подход при определении условий организации сотрудничества и оказания услуг;

    • бесплатная информационно-консультационная поддержка клиентов по вопросам организации и проведения любых форм операций торгового финансирования;

    • При наличии банковской гарантии Клиенту (Покупателю) не нужно выплачивать аванс, таким образом, он может более эффективно использовать финансовые средства;

    "Годами отлаженная технология проведения подобных операций позволяет Банк Республике открывать аккредитивы в максимально короткие сроки. А благодаря наличию широкой в стране филиальной сети большинство расчетов осуществляется внутри одной финансовой структуры, за счет чего снижается общая стоимость затрат по сделке и повышается скорость проведения операций. Как правило, после первого опыта применения аккредитива клиент выбирает именно эту форму расчетов и в дальнейшем", - отметил начальник Департамента корпоративных продаж Банк Республика Садиг Ибадов.

    Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.

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