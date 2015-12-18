​В Баку вырос спрос на наличную валюту

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в пунктах обмена валют в центре Баку наблюдается относительное оживление. В результате проведенного Report мониторинга выявлено, что на данный момент в обменных пунктах валюта покупается по курсу 1,0540 AZN/USD, продается по курсу 1,0560 AZN/USD.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил сегодняшний курс на отметке 1,0499 AZN/USD. Операции по купле-продаже доллара на рынке наличной валюты столицы осуществляются по цене на 0,4% дороже официального курса. Клиенты покупают наличные доллары на сумму от 1 до 10 тыс. долларов. По информации из обменных пунктов, ожидается повышенный спрос на доллары до конца года. Наряду с этим отмечается, что спрос коммерческих банков на валюту полностью обеспечивается со стороны ЦБА.