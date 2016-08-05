 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку вновь возникла нехватка наличных долларов

    Некоторые банки приостановили продажу валюты, а остальные применили ограничения

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В коммерческих банках Азербайджана вновь наблюдается нехватка наличных долларов.

    В результате мониторинга, проведенного аналитической группой Report в коммерческих банках в центре города Баку, стало известно, что во многих банках приостановлена продажа долларов США, а в остальных применены ограничения. 

    В Silkway Bank, Amrahbank приостановлена продажа долларов, а в Bank of Baku и Xalq Bank применено ограничение в продаже до 1000 долларов. Многие другие коммерческие банки также приостановили продажу американской валюты или ограничили до 500-1000 долларов. 

    Напомним, что ЦБА определил сегодня официальный курс доллара на отметке 1,5980 AZN/USD.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi