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В Баку в мае пройдет очередной финтех-саммит

В Баку в мае пройдет очередной финтех-саммит В Баку 15-16 мая пройдет выставка финансов и технологий Fintech Summit - 2024 на тему "Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: Инновационные решения, финтех и безопасность".
Финансы
9 февраля 2024 г. 15:25
В Баку в мае пройдет очередной финтех-саммит

В Баку 15-16 мая пройдет выставка финансов и технологий Fintech Summit - 2024 на тему "Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: Инновационные решения, финтех и безопасность".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана.

Мероприятие будет организовано в рамках сотрудничества с международной карточной организацией VISA.

Финтех-саммит - единственное финансово-банковское мероприятие, в котором принимают участие руководители всех банков в Азербайджане.

3-4 декабря этого года в Баку также пройдет Международный банковский форум.

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Версия на английском языке Date of Fintex Summit—2024 to be held in Baku this year announced
Версия на азербайджанском языке Bu il Bakıda keçiriləcək fintex sammitinin və bankçılıq forumunun vaxtı açıqlanıb

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