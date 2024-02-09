В Баку в мае пройдет очередной финтех-саммит

В Баку 15-16 мая пройдет выставка финансов и технологий Fintech Summit - 2024 на тему "Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: Инновационные решения, финтех и безопасность".

В Баку 15-16 мая пройдет выставка финансов и технологий Fintech Summit - 2024 на тему "Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: Инновационные решения, финтех и безопасность".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана.

Мероприятие будет организовано в рамках сотрудничества с международной карточной организацией VISA.

Финтех-саммит - единственное финансово-банковское мероприятие, в котором принимают участие руководители всех банков в Азербайджане.

3-4 декабря этого года в Баку также пройдет Международный банковский форум.