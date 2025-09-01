В Баку состоялась церемония открытия мирового финала Международного межуниверситетского конкурса по программированию

В Баку впервые прошла церемония открытия 49-го мирового финала Международного межуниверситетского конкурса по программированию (ICPC).

Как сообщает Report, мероприятие прошло при партнерстве Центрального банка Азербайджана, организации Фонда ICPC, принимающей стороны - Университета ADA, совместном сотрудничестве Агентства по инновациям и цифровому развитию с сообществом "ICPC Азербайджан" и при поддержке PAŞA Holdinq.

На мероприятии, организованном в Центре Гейдара Алиева, президент Фонда ICPC Вильям Б. Поучер и директор 49-го мирового финала ICPC Фуад Гаджиев приветствовали гостей и пожелали участникам соревнования успехов.

Выступившие на мероприятии ректор Университета ADA, профессор Хафиз Пашаев и заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов рассказали о значимости проведения 49-го мирового финала ICPC в нашей стране.

Затем были вручены награды партнерам и членам сообщества ICPC. ЦБА и его председатель Талех Казымов были награждены премией за "Международный вклад" за поддержку в проведении мероприятия. Заместителю председателя ЦБА Вюсалу Халилову была вручена награда за тесное сотрудничество с ICPC.

Председатель ЦБА подчеркнул, что проведение мирового финала в Баку является ярким показателем технологического прогресса нашей страны и проявлением её открытости к международному сотрудничеству.

Всего в официальных этапах ICPC ежегодно принимают участие более 70 000 сильнейших студентов-программистов, представляющих почти 3 500 вузов из более чем 110 стран.

Ожидается, что в мировом финале примут участие команды, представляющие около 140 вузов из более чем 50 стран (каждая команда будет состоять из 3 студентов).

Команды, представляющие различные университеты Азербайджана, принимают участие в региональных турах ICPC с 2005 года.

Отметим, что ICPC был основан в США в 1970 году. Конкурс, которы проводится на международном уровне с 1977 года, направлен на развитие у учащихся навыков программирования, алгоритмического мышления и командной работы.