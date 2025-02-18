В Баку состоится I Национальный форум по финансовой доступности

12 марта в Баку пройдет первый Национальный форум по финансовой доступности.

12 марта в Баку пройдет первый Национальный форум по финансовой доступности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Согласно информации, на форуме будут обсуждаться такие темы, как "Повышение доступности финансовых услуг и внедрение инновационных финансовых инструментов в экономику", "Зеленые финансы и национальные стандарты ESG, обеспечивающие устойчивое развитие", "Финансирование женского предпринимательства", "Механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства", "Поддержка стартапов и ИТ-проектов" и "Эффективное использование финансовых механизмов, предлагаемых финансовыми институтами и международными структурами".