 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку сменился владелец одной из небанковских кредитных организаций

    Об этом сообщили из правления финансовой организации

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Единоличный владелец 100%-ного пакета акций небанковской кредитной организации (НКО) Pro Kredit Эмиль Мухаммед оглу Мамедов продал акции двум физическим лицам. Об этом сообщил Report председатель правления НКО Рамиль Мамедов.

    Вместе с тем, он не раскрыл имена новых владельцев финансовой организации: "Могу только сказать, что 500 акций НКО номиналом 1 000 манатов равномерно распределены между этими двумя лицами".

    Напомним, что ОАО ProKredit основано в 2011 году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi