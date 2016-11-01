В Баку сменился владелец одной из небанковских кредитных организаций

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Единоличный владелец 100%-ного пакета акций небанковской кредитной организации (НКО) Pro Kredit Эмиль Мухаммед оглу Мамедов продал акции двум физическим лицам. Об этом сообщил Report председатель правления НКО Рамиль Мамедов.

Вместе с тем, он не раскрыл имена новых владельцев финансовой организации: "Могу только сказать, что 500 акций НКО номиналом 1 000 манатов равномерно распределены между этими двумя лицами".

Напомним, что ОАО ProKredit основано в 2011 году.