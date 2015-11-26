​В Баку проводится тренинг по сельскохозяйственному страхованию

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовал тренинг на тему "Усовершенствование механизмов сельскохозяйственного страхования в Азербайджане", направленный на стимулирование развития малых и средних предприятий агробизнеса и поощрение аграрного страхования.

Как сообщает Report, в ходе первой панели пройдут обсуждения на тему "Значение сельскохозяйственного страхования в развитии и усовершенствовании сельскохозяйственного сектора". Во второй панели мероприятия для участников будет организован тренинг по методологии подготовки продуктов сельскохозяйственного страхования.

В ходе тренинга участники будут проинформированы о видах, структуре и компонентах страховых продуктов, перестраховании и других важных аспектах развития системы агрострахования. Эксперты Международной финансовой корпорации (МФК) поделятся практическим опытом по развитию этой системы в Украине.

Отметим, что тренинг для местных страховых компаний организует Агрофинансовый проект по Европе и Центральной Азии МФК совместно с Ассоциацией страхования Азербайджана.