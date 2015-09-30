​В Баку прошла презентация на тему оценки реформ системы пенсионного обеспечения Азербайджана

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при совместной организации Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) и Всемирного банка (ВБ) прошла презентация на тему "Актуальная оценка реформ системы пенсионного обеспечения Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, мероприятие открыл вступительным словом председатель ГФСЗ Эльман Мехдиев. Он рассказал о реформах в сфере социального страхования в Азербайджане.

Затем выступили глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Лариса Лещенко и главный экономист банка по социальной защите и труду Зоран Анушич.

З.Анушич отметил, что если не будут проведены реформы в сфере социальной защиты, увеличатся государственные расходы: "Я считаю, что Азербайджан успешно осуществит эти пенсионные реформы, потому что это не первая, а уже третья по счету реформа в Азербайджане. Основываясь на результаты первой реформы, можем сказать, что и эта будет успешно проведена".

Председатель ГФСЗ Э.Мехдиев отметил, что основными факторами, влияющими на пенсионные реформы, являются демографическая ситуация и вопросы миграции: "Сейчас в развивающихся странах молодежь составляет основную часть населения, однако они сталкиваются с проблемой миграции. С этой позиции, мы не может надеяться, что у нас основную часть населения будет составлять молодежь. Мы должны исследовать их роль в трудовых отношениях. Другим фактором, влияющим на реформы, являются макроэкономические показатели".

По мнению председателя ГФСЗ, если не будут проведены реформы, может снизится коэффициент замещения и увеличится фискальное давление: "Мы успешно исполняем наши обязательства. В Азербайджане среднестатистическая сумма заработной платы совпадает с пенсией. Следует учесть, что мы обеспечиваем пенсией 40% населения, не производящего социальные выплаты. Если не будут проведены реформы, могут возникнуть проблемы в обеспечении пенсиями этой части населения, инфляция, а также другие проблемы фискального характера".