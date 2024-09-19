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В Баку проходит VIII Евразийский форум бухгалтеров и аудиторов

В Баку проходит VIII Евразийский форум бухгалтеров и аудиторов В Баку начал работу VIII Евразийский форум бухгалтеров и аудиторов на тему "Отчетность и прозрачность в условиях зеленой экономики", организованный совместно Ассоциацией профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана и Бакинской высшей школой нефти.
Финансы
19 сентября 2024 г. 11:18
В Баку проходит VIII Евразийский форум бухгалтеров и аудиторов

В Баку начал работу VIII Евразийский форум бухгалтеров и аудиторов на тему "Отчетность и прозрачность в условиях зеленой экономики", организованный совместно Ассоциацией профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана и Бакинской высшей школой нефти.

Как сообщает Report, трехдневное мероприятие посвящено "Году солидарности во имя зеленого мира".

В форуме принимают участие президент Международной федерации бухгалтеров Асмаа Ресмуки, руководители финансовых институтов европейских и азиатских стран, более 50 иностранных специалистов, представители министерств, государственных и коммерческих организаций, общественных учреждений Азербайджана, около 400 местных специалистов, занятых в сфере финансов, бухгалтерского учета и аудита.

В рамках форума планируется подписание Меморандумов о сотрудничестве между организаторами и профессиональными структурами зарубежных стран, действующими в сфере бухгалтерского учета и аудита.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Mühasiblərin və Auditorların VIII Avrasiya Forumu” keçirilir

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