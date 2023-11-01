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В Баку проходит VII Международный банковский форум

В Баку проходит VII Международный банковский форум Сегодня в Баку начал работу VII Международный банковский форум (IBF 2023).
Финансы
1 ноября 2023 г. 10:07
В Баку проходит VII Международный банковский форум

Сегодня в Баку начал работу VII Международный банковский форум (IBF 2023).

Как сообщает Report, форум проводится в рамках сотрудничества Ассоциации банков Азербайджана с международной карточной организацией Mastercard при поддержке Центрального банка Азербайджана и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Основная тема форума - надежный, безопасный и устойчивый банкинг. На мероприятии также обсудят такие темы, как необанкинг и финансовая экосистема, финансовые технологии и тенденции, эволюция платежей, предотвращение мошенничества в цифровой финансовой экосистеме, ESG-банкинг и пр.

IBF - единственное финансово-банковское мероприятие в Азербайджане, в котором принимают участие все руководители банков. Форум собирает вместе регулирующие органы, банки, финтех, ассоциации, международные финансовые организации, местные посольства, академические круги, представителей известных компаний.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting 7th International Banking Forum
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda VII Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçirilir

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