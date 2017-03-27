В Баку проходит международная конференция на тему печати денег с высоким уровнем защиты

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Сегодня при поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и участии ведущих мировых компаний по печати денег, производству оборудования и материалов для защищенной полиграфии и голограмм, а также центробанков состоялась международная конференция по высокозащищенной печати (High Security Printing).

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в первый день трехдневной конференции международными компаниями по печати денег, производству оборудования и материалов для защищенной полиграфии и голограмм будут организованы семинары, в последующие два дня центробанки и международные компании организуют различные презентации.

Основным инициатором конференции является британская компания Reconnaissance International, которая вот уже 14 лет организует подобные конференции в различных регионах мира. В этом году конференция состоится в Азербайджане (регион Европы), Гватемале (регион Америки) и Австралии (регион Азии).

На конференции в Азербайджане принимают участие около 300 представителей 50 мировых компаний по печати денег, производству оборудования и материалов для защищенной полиграфии и голограмм и 20 центробанков.

В ходе мероприятия будут обсуждаться организация обращения наличных денег, платежная инфраструктура, производство бумажных банкнот, безопасных денежных субстратов и защитных голограмм и другие темы.