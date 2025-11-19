Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    В Баку проходит IX Международный банковский форум

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 09:50
    В Баку проходит IX Международный банковский форум

    Сегодня в Баку стартовал IX Международный банковский форум (IBF-2025).

    Как сообщает Report, двухдневное мероприятие проходит в рамках сотрудничества Ассоциации банков Азербайджана и международной финансовой корпорации Mastercard при поддержке Центрального банка Азербайджана, а также Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Основная тема форума - "Надежный, безопасный и устойчивый банкинг". Мероприятие также охватывает такие темы, как "Искусственный интеллект (ИИ) трансформирует глобальный банкинг", "Как местные банки формируют следующую волну роста", "Эволюция рисков и регулирования", "Умный банкинг: ИИ-агенты в действии", "Открытый банкинг - новый этап в финансовой экосистеме" и др.

    На IBF-2025 также будут обсуждаться актуальные тенденции в таких сферах, как безналичная экономика, цифровая трансформация, искусственный интеллект, кибербезопасность, открытый банкинг, рынки капитала и новые платежные экосистемы.

    В мероприятии принимают участие представители государственных органов, банковских и финансовых институтов, финтех-экосистемы, международных организаций и ведущих компаний.

    IBF-2025 банкинг Ассоциация банков Азербайджана
    Фото
    Bakıda IX Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçirilir
    Фото
    Baku hosting 9th International Banking Forum

    Последние новости

    11:01

    Румыния подняла истребители из-за вторжения дрона во время ударов РФ по Украине

    Другие страны
    11:00

    Польша временно закрыла два аэропорта для свободы действий авиации

    Другие страны
    10:59

    Польская банковская ассоциация: Азербайджан способен стать финансовым лидером региона - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    10:58
    Видео

    В Бинагадинском районе меняют организацию движения на перекрестке

    Инфраструктура
    10:52
    Фото

    В Кюрдамире автомобиль столкнулся с отарой, погибли 10 голов скота

    Происшествия
    10:51

    Нуриев: Операции через Национальную платежную систему увеличились почти на 10%

    Финансы
    10:42

    В бакинском парке внезапно скончался 14-летний подросток

    Происшествия
    10:38

    Вюсал Гасымлы: Банковский сектор проходит этап пересечения цифровизации и новых угроз

    Финансы
    10:34

    Влодзимеж Кичински: Польша видит большой потенциал в банковском сотрудничестве с Азербайджаном

    Финансы
    Лента новостей