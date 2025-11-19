В Баку проходит IX Международный банковский форум

Сегодня в Баку стартовал IX Международный банковский форум (IBF-2025).

Как сообщает Report, двухдневное мероприятие проходит в рамках сотрудничества Ассоциации банков Азербайджана и международной финансовой корпорации Mastercard при поддержке Центрального банка Азербайджана, а также Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Основная тема форума - "Надежный, безопасный и устойчивый банкинг". Мероприятие также охватывает такие темы, как "Искусственный интеллект (ИИ) трансформирует глобальный банкинг", "Как местные банки формируют следующую волну роста", "Эволюция рисков и регулирования", "Умный банкинг: ИИ-агенты в действии", "Открытый банкинг - новый этап в финансовой экосистеме" и др.

На IBF-2025 также будут обсуждаться актуальные тенденции в таких сферах, как безналичная экономика, цифровая трансформация, искусственный интеллект, кибербезопасность, открытый банкинг, рынки капитала и новые платежные экосистемы.

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, банковских и финансовых институтов, финтех-экосистемы, международных организаций и ведущих компаний.