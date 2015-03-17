​В Баку проходит Азербайджанский инвестиционный саммит

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу Азербайджанский инвестиционный саммит. Как сообщает Report, мероприятие открыл вступительным словом главный редактор журнала "The Economist" Джон Эндрюс (John Andrews), который является основным организатором мероприятия.

Комментируя последние процессы, происходящие в мире и регионе, Д.Эндрюс рассказал о перспективах развития ненефтяного сектора.

Министр связи и высоких технологий Али Аббасов отметил, что падение цен на нефть не повлияло на экономику Азербайджана, а также рассказал о проводимых в информационно-коммуникационной сфере работах: "На сегодняшний день наш экспорт на 93% зависит от нефти и нефтепродуктов. Я считаю, что мы должны снизить эту зависимость. Нашей целью является создание не зависимой от нефти экономики. В этом направлении уже много лет проводятся работы".

А.Аббасов также отметил, что Азербайджан является лидером среди стран СНГ, а число активных интернет-пользователей в стране составляет 72-73%: "Азербайджан поднялся на 49-е место в списке активных IP. В 2017 году мы запустим в космос третий спутник. Нашей основной целью является к 2020 году сделать доступным скоростной интернет для 95% населения".