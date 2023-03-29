В Баку обсуждена реализация программы оперативной технической помощи для Азербайджана

Сегодня Министерство экономики Азербайджана, Европейский Союз (ЕС) и Всемирный банк (ВБ) совместно с партнерами и коллегами, представляющими правительство, гражданское общество, научные учреждения и СМИ, рассмотрели ход реализации программы Инструмент опе

Сегодня Министерство экономики Азербайджана, Европейский Союз (ЕС) и Всемирный банк (ВБ) совместно с партнерами и коллегами, представляющими правительство, гражданское общество, научные учреждения и СМИ, рассмотрели ход реализации программы Инструмент оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF).

Как сообщает Report, AZTAF - это трехлетняя программа, финансируемая ЕС и реализуемая ВБ, общий бюджет которой составляет 5,25 млн евро.

Целью программы является оказание консультационно-аналитической поддержки правительству Азербайджана. Эта поддержка поможет стимулировать экономические реформы, добиться эффективного восстановления экономики после COVID-19 в соответствии с национальными приоритетами по социально-экономическому развитию Азербайджана до 2030 года.

Программа включает 9 мер технической помощи, основанных на устойчивой и долгосрочной деятельности Группы ВБ в таких областях, как инклюзивное развитие, государственное и корпоративное управление, экология и устойчивое развитие, развитие человеческого капитала и социальная интеграция.

"Успешная реализация AZTAF не только принесет непосредственную пользу населению, но и поможет создать прочную аналитическую базу и источник инноваций для новых проектов и инициатив, которые будут включены в нашу страновую программу", - сказала менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл.

"Европейский Союз стремится делиться своими достижениями и ценностями со странами и народами за пределами своих границ", - сказал глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Петер Михалко.