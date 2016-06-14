​В Бакинской фондовой бирже произошло новое назначение

14 июня, 2016 16:55

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось традиционное ежегодное собрание акционеров ЗАО "Бакинская фондовая биржа". Как сообщает Report, на собрании избран новый член правления БФБ. Им стал Эльчин Бехбудов, бывший начальник ликвидированного указом президента отдела информационных технологий и обеспечения Государственного комитета по ценным бумагам. Таким образом, число членов правления БФБ достигло трех человек. Председателем правления является Фариз Азизов. Другим членом правления является Вугар Новрузов.