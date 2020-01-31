​В Азербайджане выдано 105 ипотечных кредитов в январе

В Азербайджане по государственной линии выданы ипотечные кредиты на 1 396,077 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, это на 5,679 млн манатов или 0,4% больше, чем на 31 декабря прошлого года.

В этом месяце количество выданных по гослинии ипотечных кредитов увеличилось на 105 единиц - с 27 870 до 27 975.

Фонд также назвал сумму кредитов, по которым выданы гарантии и субсидии. Она не изменилась, оставшись в объеме 69,724 млн манатов.

На сегодняшний день сумма находящихся в обращении облигаций фонда сократилась на 5,712 млн манатов или 0,8% - с 723,878 млн манатов до 718,166 млн.