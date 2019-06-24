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В Азербайджане могут увеличить максимальный размер выплаты по обязательному автострахованию

​В Азербайджане увеличат размер выплаты по обязательному автострахован

"В Азербайджане могут увеличить максимальный размер страхового возмещения по обязательному страхованию автомобилей".

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов.

По его словам, с этой целью собираются и оцениваются данные информационной системы Палаты надзора за финансовыми рынками.

"На основании этих оценок будет подготовлен отчет, который мы представим в Палату. С момента последнего изменения прошло 8 лет. В настоящее время максимальная сумма выплат составляет 5 000 манатов, после девальвации она снизилась в 2 раза в долларовом выражении. Хотя ущерб от автомобильной аварии в Азербайджане составляет в среднем 1 100-1 200 манатов. Тем не менее, существуют сотни страховых случаев, где ущерб составляет более 5 000 манатов. К концу этого месяца актуарии подготовят свои предложения", - сказал Ахмедов.

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