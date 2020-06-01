​В Азербайджане удельный вес безналичных расчетов превысил 20%

В 2019 году через Межбанковский карточный центр (МКЦ) проведено 39,7 млн карточных операций в объеме 1 336 млн манатов, 10,3 млн долларов США, 3 млн евро.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это соответственно на 35%, 85% и 51% больше по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году количество платежных карт в обращении составило 7,5 млн единиц, банкоматов - 2 712 единиц, POS-терминалов - 67 681 единица. Стоимость операций с платежными картами в пределах страны выросла на 32% и составила 22,3 млрд манатов. Стоимость безналичных расчетов в операциях с платежными картами по всей стране выросла на 58% и достигла 4,8 млрд манатов, а удельный вес вырос до 21%.