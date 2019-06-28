В Азербайджане страховые взносы и выплаты возросли на 50%

В Азербайджане наблюдается снижение страховых выплат по сравнению с прошлым годом, что связано с объективными причинами, страхованием жизни. Однако страховые взносы и выплаты возросли на 50% по сравнению с предыдущими пятью годами.

Как сообщает Report, об этом начальник департамента контроля за страховой деятельностью Палаты надзора за финансовыми рынками (FIMSA) Фирдовси Агаширинов заявил на Международном страховом форуме "Страховой рынок Азербайджана: тенденции и возможности".

По словам Ф.Агаширинова, эта разница составляет около 240 млн манатов.

"В настоящее время доля страховых премий в ненефтяном ВВП составляет 1,6%, и это достаточные темпы роста. Данный показатель достиг 0,91% в ВВП. В настоящее время страховая премия на одного гражданина составляет 73 маната. Для сравнения скажем, что в 2015 году этот показатель составлял 46 манатов", - сказал он.