​В Азербайджане создают компанию для сбора аграрных страховых взносов

В Азербайджане началось создание страховой компании - управляющей структуры, которая будет заниматься сбором аграрных страховых взносов.

Об этом Report сообщил источник на страховом рынке.

По его словам, речь идет о ОАО, с которым будет сотрудничать Фонд аграрного страхования при Министерстве сельского хозяйства.

"Согласно закону, Фонд не может заниматься сбором страховых взносов, для этого должна быть отдельная управляющая структура, и в настоящее время она создается с участием страховых компаний, задействованных в сферах страхования "не жизни", - отметил он.

По словам источника, предполагается, что уставный капитал новой компании составит 2-4 млн манатов: "Всем 18 страховым компаниям, задействованным в сферах страхования "не жизни", было предложено купить долю в новой компании. Четыре из них - A-Group Sigorta, Amrah Sigorta, Ravan Sigorta и Standard Insurance - отказались инвестировать в уставной капитал управляющей организации. Остальные 14 страховых компаний пока не дали ответ, но и среди них не исключен отказ от участия в проекте. Процесс займет некоторое время. Вначале страховые компании должны созвать общее собрание акционеров и принять решение. Затем этот вопрос должен быть согласован с Центральным банком Азербайджана. И только после этого может быть подписан учредительный договор для создания управляющей организации".